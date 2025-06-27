Фото: Суспільне

Вице-премьер Чернышев получил свою меру пресечения. При этом он заявил, что не собирается подавать в отставку.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву. Это 120 миллионов гривен залога. Также ему запрещено уезжать за границу. Кроме того, Чернышев должен теперь появляться на вызовы следствия.

Прокуратура настаивала именно на таком залоге, поскольку, по их мнению, вице-премьер может влиять на следствие благодаря высокой должности и связям. При этом адвокаты считают, что подозрение необоснованно, а счета их подзащитного сейчас арестованы.

Также, как сообщали СМИ, по мнению прокурора, Чернышев продлил себе командировку с 14 по 21 июня для того, чтобы принять решение, возвращаться ли ему в Украину.

Сам Чернышев уже успел прокомментировать решение суда. По его словам, 120 миллионов гривен залога для него большая сумма, поскольку его счета заморожены. Однако он добавил, что будет решать это и искать возможности. При этом он подчеркнул, что в отставку подавать не планирует.

Напомним, ранее министр национального единства Чернышев был за границей в командировке. В этот период правоохранители объявили о подозрении некоторым бывшим топ-чиновникам из его окружения на фоне коррупционного скандала. Речь шла о коррупционной схеме с недвижимостью, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков. Тогда в СМИ появлялись сообщения, что Чернышев якобы не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся, лично посетил НАБУ и получил подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Впоследствии в СМИ появлялась информация, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.