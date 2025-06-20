УП: вице-премьер-министр Чернышев на фоне скандала не собирается добровольно возвращаться в Украину

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Об этом говорится в расследовании Украинской правды "Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышев", передает RegioNews.

В декабре 2024 года Офис президента придумал совершенно новое ведомство – Министерство национального единства Украины –, которое и возглавил Алексей Чернышев.

По данным собеседников журналистов в политических кругах, в первые недели после назначения Чернышев не понимал, чем должен заниматься в новом министерстве, кроме встреч с украинскими беженцами.

По словам источников УП среди политиков, Чернышев на фоне коррупционного дела вызывает у Зеленского раздражение. Ведь сам факт, что это дело может публично "ударить" непосредственно по президентскому окружению, не позволяет властям просто "умыть руки" и отпустить ситуацию.

"Ведь столь высокопоставленное лицо в команде Зеленского еще не "подозрили". И сейчас прилагается немало усилий, чтобы этого и не произошло", - отмечают журналисты.

Вероятно, именно поэтому вокруг дела Чернышева последнюю неделю происходит то, что с каждым новым днем все больше начинает напоминать шоу.

Так, вокруг Чернышева начинает "гореть земля" преимущественно в Украине, пока сам вице-премьер продолжает находиться за границей. Публично он делает вид, что никаких проблем с законом у него нет.

Некоторые депутаты иронизируют, что Чернышев превратился в "вынужденно перемещенное лицо" – одно из тех, о которых должен заниматься в соответствии со своими должностными обязанностями.

"Или, как отмечают другие его коллеги: министр, который должен обеспечить добровольное возвращение украинцев в Украину, сам, похоже, добровольно возвращаться не собирается. По крайней мере пока", - добавили в УП.

Пока неизвестно, был ли Алексей Чернышев предупрежден о возможных проблемах с законом из-за утечки информации – и именно поэтому уехал в загранкомандировку, или это был обычный рабочий выезд.

Напомним, сам Алексей Чернышов находится в заграничной командировке и до сих пор не вернулся в Украину. Эта ситуация происходит на фоне вероятного коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры. Именно он может вывести дела, касающиеся людей Чернышева, и в будущем могут касаться и самого министра из компетенции НАБУ и САП и направить его в СБУ, где дело может "затеряться".

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