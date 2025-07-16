Скандал с залогом за Чернышова: в DIM рассказали подробности расследования
Группа компаний DIM завершила служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарии Беди, которая внесла залог за вице-премьер-министра Алексея Чернышева
Об этом сообщила "Радио Свобода", передает RegioNews.
В компании заявили, что не участвовали во внесении залога и не были информированы о таких действиях со стороны сотрудницы.
Сама Дария Бедя отказалась объяснять свои мотивы, несмотря на то, что ее поступок, по оценке DIM, противоречил корпоративной этике и нанес ущерб репутации компании.
"Учитывая вышеизложенное, группа компаний DIM пока не рассматривает возобновление сотрудничества с Дарией Бедя", - отметили в пресс-службе.
Как известно, инвестор украинской девелоперской группы DIM Максим Криппа инициировал служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарии Бедя, которая внесла часть залога за Алексея Чернышева.
Напомним, залог за Алексея Чернышева внесли жена и еще две компании , отрицающие свое участие.
27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.
Также сообщалось, что 2 июля ВАКС отказался удовлетворить ходатайство прокуроров об отстранении Алексея Чернышева от занимаемой должности.
Коррупционный скандал вокруг министра: что известно
Вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.
По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.
Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.
Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.
Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.