Скандал с залогом за Чернышова: в DIM рассказали подробности расследования

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Группа компаний DIM завершила служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарии Беди, которая внесла залог за вице-премьер-министра Алексея Чернышева

Об этом сообщила "Радио Свобода", передает RegioNews.

В компании заявили, что не участвовали во внесении залога и не были информированы о таких действиях со стороны сотрудницы.

Сама Дария Бедя отказалась объяснять свои мотивы, несмотря на то, что ее поступок, по оценке DIM, противоречил корпоративной этике и нанес ущерб репутации компании.

"Учитывая вышеизложенное, группа компаний DIM пока не рассматривает возобновление сотрудничества с Дарией Бедя", - отметили в пресс-службе.

Как известно, инвестор украинской девелоперской группы DIM Максим Криппа инициировал служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарии Бедя, которая внесла часть залога за Алексея Чернышева.

Напомним, залог за Алексея Чернышева внесли жена и еще две компании , отрицающие свое участие.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Также сообщалось, что 2 июля ВАКС отказался удовлетворить ходатайство прокуроров об отстранении Алексея Чернышева от занимаемой должности.

Коррупционный скандал вокруг министра: что известно

Вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.