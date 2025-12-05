Фото: полиция

Житель города Обухов в Киевской области дома хранил боеприпасы и каннабис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В частном доме в Обухове правоохранители нашли корпус гранаты Ф-1, взрыватель УЗРГМ, 74 патрона калибра 5,45, две дымовые гранаты и каннабис.

Изъятое передали на экспертизу, а самого 37-летнего владельца задержали.

Мужчине объявили подозрение за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до семи лет заключения.

