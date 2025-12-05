Житель Киевщины хранил у себя дома боеприпасы и наркотики
Житель города Обухов в Киевской области дома хранил боеприпасы и каннабис
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В частном доме в Обухове правоохранители нашли корпус гранаты Ф-1, взрыватель УЗРГМ, 74 патрона калибра 5,45, две дымовые гранаты и каннабис.
Изъятое передали на экспертизу, а самого 37-летнего владельца задержали.
Мужчине объявили подозрение за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до семи лет заключения.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
