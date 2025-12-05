10:52  05 декабря
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
08:18  05 декабря
Спецоперация "Опекун": на Полтавщине медики продавали фиктивные справки
05 декабря 2025, 11:42

Житель Киевщины хранил у себя дома боеприпасы и наркотики

05 декабря 2025, 11:42
Читайте також
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Житель города Обухов в Киевской области дома хранил боеприпасы и каннабис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В частном доме в Обухове правоохранители нашли корпус гранаты Ф-1, взрыватель УЗРГМ, 74 патрона калибра 5,45, две дымовые гранаты и каннабис.

Изъятое передали на экспертизу, а самого 37-летнего владельца задержали.

Мужчине объявили подозрение за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

