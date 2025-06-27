Чернышев прокомментировал подозрение по делу о коррупции в Минрегионе

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Министр национального единства Алексей Чернышев назвал объявленное ему подозрение "историей о книгах и скидках". Такое заявление он сделал перед заседанием Высшего антикоррупционного суда, где ему избирают меру пресечения

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

По версии следствия, речь идет о коррупционных договоренностях, когда Алексей Чернышев возглавлял Минрегион.

Согласно материалам дела, застройщик вроде бы предложил должностным лицам неправомерную выгоду в обмен на землю под жилую застройку. Речь идет о скидках на квартиры в уже построенных ЖК.

Также по делу фигурирует подарок – книга Григория Сковороды, стоимостью около тысячи долларов. Следствие считает ее частью неправомерной выгоды.

Как известно, сейчас ВАКС выбирает Чернышеву меру пресечения. Это должно было произойти раньше, но заседание перенесли из-за его участия в работе правительства.

Напомним, 27 июня НАБУ и САП подали в ВАКС ходатайство об отстранении Чернышева от занимаемой должности, а также залог в 120 миллионов гривен.

Подозрение от НАБУ по делу о коррупции в Минрегионе Чернышев получил 23 июня. По информации "Украинской правды", "возвращением министра" в Киев занимались даже разведчики.

Ранее правоохранители сообщали о подозрениях окружению Чернышева. Речь идет об разоблаченной коррупционной схеме с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

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