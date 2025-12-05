В Николаеве мошенница выманила у 89-летней женщины деньги под видом обмена купюр

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Николаеве полиция устанавливает личность злоумышленницы, которая мошенническим путем завладела средствами 89-летней местной жительницы на сумму более 26 тыс. гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, на улице у дома к женщине подошла незнакомка, которая представилась социальным работником и сообщила о якобы будущем обмене старых купюр на новые. Потерпевшая пригласила еев дом, чтобы "оформить" деньги, после чего обнаружила исчезновение 500 долларов США и 5 тысяч гривен.

По факту мошенничества начато досудебное расследование.

Правоохранители призывают граждан не впускать незнакомцев в дом, проверять их документы и подчеркивают, что никакие социальные службы или государственные органы не осуществляют обмен купюр.

Напомним, в Житомирской области пенсионерка доверила карточку знакомой и потеряла 68 тыс. гривен. Подозреваемая обещала платить кредитную задолженность женщине. В течение полутора лет мошенница уверяла заявительницу, что переводит средства в банк.