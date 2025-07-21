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21 июля 2025, 12:03

Меньше министерств — больше функций: правительство сократило и объединило ведомства

21 июля 2025, 12:03
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Кабинет Министров принял решение о масштабной реорганизации правительственных ведомств

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Так, Министерство социальной политики переименовано в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. К нему присоединено Министерство национального единства. Новое министерство получило все полномочия, имущество и бюджетные назначения прежней структуры.

Также Министерство экономики стало Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Правительство ликвидировало Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды, передав их функции новому министерству.

Кроме того, ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его полномочия переданы Министерству обороны.

Правительство утвердило новые положения для соответствующих министерств и создало ликвидационные комиссии.

Как известно, Верховная Рада назначила Дениса Улютина министром социальной политики, семьи и единства, а Алексея Соболева – министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины поддержала постановление о формировании нового состава Кабинета Министров, а также увольнения находившихся в отставке предыдущих министров.

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Кабмин министерства сокращение полномочия МинЕд ликвидация Минэкономики
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