Меньше министерств — больше функций: правительство сократило и объединило ведомства
Кабинет Министров принял решение о масштабной реорганизации правительственных ведомств
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.
Так, Министерство социальной политики переименовано в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. К нему присоединено Министерство национального единства. Новое министерство получило все полномочия, имущество и бюджетные назначения прежней структуры.
Также Министерство экономики стало Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Правительство ликвидировало Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды, передав их функции новому министерству.
Кроме того, ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его полномочия переданы Министерству обороны.
Правительство утвердило новые положения для соответствующих министерств и создало ликвидационные комиссии.
Как известно, Верховная Рада назначила Дениса Улютина министром социальной политики, семьи и единства, а Алексея Соболева – министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины поддержала постановление о формировании нового состава Кабинета Министров, а также увольнения находившихся в отставке предыдущих министров.
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