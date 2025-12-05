Украинский пловец обновил 22-летний национальный рекорд на дистанции 100 м баттерфляем
Украинский пловец Игорь Трояновский обновил национальный рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, который удерживался в течение 22 лет
Об этом сообщает "Корреспондент", передает RegioNews.
На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Трояновский в полуфинальном заплыве показал время 50,66 секунды, заняв 11 место среди 16 участников.
Хотя этого не хватило для выхода в финал, украинцу удалось установить новый рекорд.
Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Сердинову и был установлен на Евро-2003 в Дублине – 50,88 секунды.
Отмечается, что Трояновский также будет соревноваться на дистанции 200 метров баттерфляем. Заплывы начнутся в субботу, 6 декабря.
