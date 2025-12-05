10:52  05 декабря
05 декабря 2025, 11:36

Украинский пловец обновил 22-летний национальный рекорд на дистанции 100 м баттерфляем

05 декабря 2025, 11:36
Фото: odessa-sport.info
Украинский пловец Игорь Трояновский обновил национальный рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, который удерживался в течение 22 лет

Об этом сообщает "Корреспондент", передает RegioNews.

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Трояновский в полуфинальном заплыве показал время 50,66 секунды, заняв 11 место среди 16 участников.

Хотя этого не хватило для выхода в финал, украинцу удалось установить новый рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Сердинову и был установлен на Евро-2003 в Дублине – 50,88 секунды.

Отмечается, что Трояновский также будет соревноваться на дистанции 200 метров баттерфляем. Заплывы начнутся в субботу, 6 декабря.

Напомним, шестилетняя гимнастка из Львовщины установила мировой рекорд - 223 подъема с переворотом. Специалисты подтвердили, что это достижение является лучшим в мире среди детей возрастной категории до семи лет.

