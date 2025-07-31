Чернышев устроил в "Нафтогаз" охрану и домашний персонал — СМИ

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НАБУ расследует возможные злоупотребления при оформлении на должности охраны и домашнего персонала эксвицеппремьер-министра Алексея Чернышева в НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По информации издания, эти должности предусматривали зарплату не менее 300 тысяч гривен в месяц, а также бронирование от мобилизации.

Отмечается, что это "трудоустройство" упоминалось в определении суда, в рамках которого в июне у Чернышева прошли обыски. Однако из-за принятия закона, ликвидировавшего независимость антикоррупционных органов, НАБУ вынуждено было приостановить расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что у Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области.

Коррупционный скандал вокруг министра: что известно

В июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления .

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

По данным СМИ, на украинской границе министра встречали сотрудники СБУ, которые вместе с другими силовиками гарантировали, что Чернышева не задержат детективы НАБУ и прокуроры САП.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Залог за Алексея Чернышева внесли жена и две компании, которые отрицали свое участие.

Через две недели после этого должностного лица уволили, а Министерство единства было ликвидировано во время смены правительства.

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