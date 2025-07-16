Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Перед голосованием Шмигаль произнес речь, в которой поблагодарил парламент, правительство и другие ветви власти за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.

После голосования все министры приобрели статус временно исполняющих обязанности (в.и.о.), что означает ограничение их полномочий: они не могут принимать кадровые решения или изменять структуру министерств.

Ожидается, что завтра, 17 июля, парламент назначит нового премьер-министра, после чего тот внесет представление на новый состав Кабинета министров.

В то же время кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел согласно Конституции подает Президент Украины.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк обнародовал обновленную версию грядущих кадровых изменений в правительстве. Известно, что новым премьером станет Юлия Свириденко. Денис Шмигаль вступит в должность министра обороны.

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