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16 июля 2025, 15:17

Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку

16 июля 2025, 15:17
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фото: Telegram/Железный нардеп
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Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Дениса Шмыгаля. Соответствующее решение поддержали 261 народный депутат

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Перед голосованием Шмигаль произнес речь, в которой поблагодарил парламент, правительство и другие ветви власти за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.

После голосования все министры приобрели статус временно исполняющих обязанности (в.и.о.), что означает ограничение их полномочий: они не могут принимать кадровые решения или изменять структуру министерств.

Ожидается, что завтра, 17 июля, парламент назначит нового премьер-министра, после чего тот внесет представление на новый состав Кабинета министров.

В то же время кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел согласно Конституции подает Президент Украины.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк обнародовал обновленную версию грядущих кадровых изменений в правительстве. Известно, что новым премьером станет Юлия Свириденко. Денис Шмигаль вступит в должность министра обороны.

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