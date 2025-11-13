09:56  13 ноября
13 ноября 2025, 09:01

Максим Козицкий может возглавить Министерство энергетики

13 ноября 2025, 09:01
Фото: Facebook/Максим Козицкий
Народный депутат Алексей Железняк сообщил, что Максим Козицкий, глава Львовской областной военной администрации, рассматривается как кандидат на должность Министра энергетики

Об этом передает RegioNews со ссылкой на телегам-канал нардепа.

По его словам, Козицкий верен главе Офиса Президента и может стать частью плана смены руководителей государственных структур.

"Еще не успело кресло Министра энергетики от Гринчук/Галущенко остыть…он уже туда нашел достойную кандидатуру….от себя. Козицкий Максим, глава Львовской ОГА – один из кандидатов, которого сейчас толкают на эту должность. Человек на 100% верен главе ОП", – подчеркнул Железняк.

Максим Козицкий возглавляет Львовскую областную организацию партии "Слуга народа".

Предыдущие скандалы и бизнес-связи

В сентябре 2024 года журналисты NGL.media выяснили, что в курортном поселке Сходница во Львовской области бизнесмен Зиновий Козицкий, отец Максима, построил большой гостинично-развлекательный комплекс. Его сын из бюджета потратил 25 млн грн на дорогу в отель, проходящий рядом с комплексом.

Максим Козицкий также фигурировал по так называемому "делу Гринкевичей". В конце 2023 года ДБР задержал бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из поставщиков товаров для Министерства обороны, из-за якобы предложения взятки в $500 тыс. Следствие установило, что компании Гринкевича нанесли ущерб государственному бюджету на 1,2 млрд грн.

В 2023 году журналисты сайта "Наши деньги. Львов" опубликовали расследование о регулярном использовании системы "Шлях" для бегства уклонистов за границу, в том числе, при молчаливом, а вероятно сознательном согласии чиновников Львовской ОВА.

Сейчас официального подтверждения назначения Максима Козицкого на должность Министра энергетики нет.

Напомним, 12 ноября Министерство энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. После ее увольнения обязанности министра будет временно исполнять ее заместитель Николай Колесник. Пока он не подтвердил официально готовность возглавить ведомство.

Как известно, отставка Гринчук произошла на фоне громкого коррупционного скандала в государственной компании "Энергоатом".

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

