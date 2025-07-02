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02 июля 2025, 21:35

Залог за Алексея Чернышова внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие

02 июля 2025, 21:35
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фото: Украинская правда
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Залог внесли три субъекта, однако двое из них отрицают свою причастность к этому

Об этом сообщает "Схемы" (Радио Свобода), передает RegioNews.

Вицепремьер-министр по вопросам национального единства Алексей Чернышев, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, вышел под залог, который внесли его жена и еще двое субъектов.

По информации источников издания "Схемы", Светлана Чернышева внесла 10 миллионов гривен залога. Еще 44 миллиона предоставила Дария Бедя, а 66 миллионов гривен уплатило ООО "Форавто Тор". Компания, зарегистрированная в апреле 2025 года, специализируется на оптовой торговле автомобильными деталями. Ее единственным владельцем и директором является Эдуард Мартыненко, который в комментарии "Схемам" подтвердил руководство компанией, но отрицал знание о внесении залога от имени фирмы.

Дарья Бедя, по данным СМИ возглавляющая маркетинг в девелоперской группе DIM (Development Investment Management), занимающейся жилой и офисной недвижимостью в Киеве и области, отказалась комментировать внесение залога.

Напомним, что 2 июля Высший антикоррупционный суд назначил Чернышеву меру пресечения в виде залога на сумму 120 миллионов гривен.

Кроме того, на него возложен ряд обязанностей, в частности: прибывать по вызову детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать за пределы Украины и избегать контакта с другими подозреваемыми и свидетелями. В то же время, суд отказал во временном отстранении Чернышева от должности, как этого требовали детективы НАБУ.

Напомним, Министерство без людей и денег: в Кабмине рассматривают ликвидацию Министерства национального единства.

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