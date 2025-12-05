ЗАЭС под контролем России: станция полностью интегрирована в российскую энергосистему – Андрющенко
Российские оккупанты полностью завершили "переподключение" временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к своей энергосистеме
Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, передает RegioNews .
По его словам, непосредственно перед этим на станции состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ.
"ЗАЭС полностью интегрирована в российскую систему ядерной энергетики. Пока что – нормативно, но с молчаливого разрешения МАГАТЭ. Но не менее молчаливого игнорирования со стороны "Энергоатома" и Правительства", – отметил Андрющенко.
Ранее сообщалось, что попытки россиян обеспечить энергоструктуру для "переподключения" Запорожской атомной электростанции терпят крах. На днях в оккупированном Мелитопольском районе поразили новую электроподстанцию, обеспечивающую интеграцию ЗАЭС в энергосистему России.
Напомним, 23 сентября была отключена единая линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это стало десятым подобным случаем блекаута с момента ее оккупации россиянами.
Как отметили в МИДе Украины, Россия намеренно отключила Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергосистемы, готовя ее переподключение к собственной сети.