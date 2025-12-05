Фото: полиция

В полицию 3 декабря обратилась жительница одного из сел Тернопольщины с заявлением об интернет-мошенничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина рассказала, что в чате мессенджера увидела ссылку на якобы государственную программу "Зимняя поддержка" с обещанием выплаты 6500 гривен. Перейдя по ссылке, она ввела реквизиты банковской карты. После этого со счета 55-летней женщины списали 26 тысяч гривен.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, в Николаеве мошенница выманила у 89-летней женщины деньги под видом обмена купюр. Пенсионерка потеряла 500 долларов и 5 тысяч гривен.