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25 июня 2025, 19:15

Алексея Чернышева в Украину возвращала разведка – СМИ

25 июня 2025, 19:15
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Фото из открытых источников
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Журналисты Украинской правды поделились новыми подробностями заграничной командировки Алексея Чернышева. По данным СМИ, чиновник вернулся в Киев не совсем по собственному желанию

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По данным СМИ, после того, как чиновники из его окружения получили подозрения, Алексей Чернышев просил Кабмин продлить его командировку за границей до 21 июня. Эту информацию подтвердили в НАБУ, куда журналисты обратились с запросом.

"В то же время Кабинет Министров Украины сообщил, что 13 июня 2025 года (уже после вручения подозрений пяти лицам в указанном производстве) Министерство обратилось в Кабинет Министров Украины с просьбой согласовать заграничную командировку лица с 15 по 21 июня 2025 года (с учетом времени в дороге) в Республику Австрию" в НАБУ.

По информации Украинской правды, "возвращением министра" в Киев занимались даже разведчики.

Фото: УП

Напомним, ранее министр национального единства Чернышев был за границей в командировке. В то же время стражи порядка объявили о подозрении некоторым бывшим чиновникам из его окружения на фоне коррупционного скандала. Тогда появлялись сообщения, что Алексей Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако со временем министр национального единства все же вернулся в Киев. Он самостоятельно посетил НАБУ и получил подозрение . Подозрение ему объявили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Уже 27 июня Высший антикоррупционный суд будет избирать Чернышеву меру пресечения . Сообщалось, что прокуратура намерена просить о залоге для него. То есть, чтобы он мог избежать содержания под стражей.

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