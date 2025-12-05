Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 5 декабря без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"На поврежденных энергообъектах продолжаются восстановительные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 декабря графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 5 декабря военные РФ атаковали Украину 137-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 80 российских дронов. Зафиксированы попадания на 13 локациях.