У Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области

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Журналисты выяснили, что объединяет подозреваемого НАБУ Алексея Чернышева с элитными имениями в Козине Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bihus.Info.

Речь идет о почти восьми гектарах на берегу реки Козинки. Официально этот участок находится на балансе компании Блум девелопмент. Чернышев считается одним из совладельцев этой фирмы. Собственно, только после его присоединения к компании на участке в Козине стартовало масштабное строительство. Впоследствии часть будущего министра записали на его жену.

По мнению журналистов-расследователей, выход Чернышевых из компании, на земле которой ведется строительство в Козине, сугубо формальный, а сам проект контролируют доверенные лица.

Сейчас на участке в Козине уже построили 4 отдельных гигантских имения. По документам площадь каждого из них составляет около тысячи квадратных метров.

О том, как Чернышев и его жена "вышли" из проекта на миллионы долларов, и почему этот выход выглядит фиктивным – смотрите в новом расследовании Марии Землянской:

Коррупционный скандал вокруг министра: что известно

В июне на тот момент еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Залог за Алексея Чернышева внесли жена и две компании, которые отрицали свое участие.

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