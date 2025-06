Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора

Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора

иллюстративное фото: из открытых источников

Кто такой Алексей Чернышев

Несмотря на войну, которая продолжается на Востоке и Юге, которая прилетает в Киев и другие тыловые города с ракетами и дронами, в Украине продолжается политическая жизнь. Шмигаля нет человека, который раньше, и до полномасштабной войны, и после ее начала, был одним из фаворитов всех подобных политбалочек. А сейчас этот политик стал фигурантом совсем других разговоров .

Чернышев с октября 2019 года – в системе государственной власти (если говорить о широком значении этого понятия). Пришел он в эту систему на должность главы Киевской ОГА, менее чем за год Алексей Чернышев возглавил Министерство развития общин и территорий – то самое, которое и реализовало легендарный проект "Большое строительство". крадовничество"). Далее, уже осенью 2022-го, Чернышева перебросили на "Нафтогаз", который под руководством нового руководителя вернулся в плюсы (первый год войны, как раз перед появлением там героя этой статьи, эта компания закончила с огромными, почти 80-миллиардными убытками). А с декабря 2024 года при этом занимает должность вице-премьера.

Интересный путь, не правда ли? И как самому обычному инвестору удалось его пройти? Ответ на этот вопрос давно циркулирует в политических и журналистских кругах. Алексея Чернышева называют очень близким к персональному президенту Украины. Более того, редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов даже рассказал на днях, что Чернышева связывают с первой семьей страны кумовские связи - крестной матерью одного из его детей якобы Елена Зеленская.

Как бы там ни было, кумовья или не кумовья, но о приближенности Чернышева к Зеленскому известно в узких кругах давно. И именно поэтому он до поры до времени регулярно упоминался во всех премьерских слухах. Говорили даже больше – Алексей Чернышев, дескать, имеет привилегию прямого доступа к первому телу государства, то есть в обход главы ОП Андрея Ермака.

Кого из окружения Чернышева арестовали и где сам министр

Такой вот незаурядный персонаж – глава не менее незаурядного, хотя бы своим названием, Министерства национального единства. Но вдруг вокруг Чернышева собрались такие черные тучи, которые могут превратить его в эмигранта.

Дело в том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины в последнее время активно занялись лицами, прямо связанными с Алексеем Чернышевым на его предыдущих должностях. Двое из них, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк и член правления НАК "Нафтогаз" Василий Володин, уже даже задержаны и объявлены им подозрения по делу о схематозе с земельными участками в Киеве. Причем – невероятное вообще дело в современных украинских реалиях – одного из них, Горбатюка, поймали по пути к государственной границе, в Шептицком районе Львовщины.

А вот сам министр национального единства, которому, по словам оппозиционного нардепа Алексея Гончаренко, НАБУ готовит подозрение – в Украине уже нет. Нет, уехал он абсолютно законно, в государственных делах (в конце концов, он же занимается именно теми гражданами, которые сейчас в вынужденной эмиграции – конечно, не из-за коррупционных схем, а из-за войны), но произошедшего дальше…

17 июня в Киеве открылся форум Human dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery Это мероприятие организовало именно ведомство нашего героя. собственноручно организованный форум…

Здесь же возникли подозрения, что это невозврат совершенно неслучайен. И что Алексей Чернышов вообще может не вернуться в ближайшее время в Украину – чтобы не получить подозрения и, как его бывшие подопечные, не отправиться за решетку. И в этот момент на поверхность в этой истории всплыл совсем другой персонаж, не просто находящийся сейчас в Украине, но и получивший только новую высокую должность.

Срочное назначение генпрокурора

Это лицо зовут Руслан Кравченко , а должность, на которую его назначила мононедокоалиция с помощью фактических партнеров, называется – Генеральный прокурор Украины. Здесь следует отметить, что с генпрокурорами эпохи Зеленского в Украине как-то не очень складывается. Почему-то все они рано или поздно оказываются за границей. Так, первый генпрокурор нынешней власти, Руслан Рябошапка (тот же, что " на 100% мой человек "), хоть и создал после отставки Центр национальной устойчивости и развития, но сразу после начала полномасштабной войны уехал за границу. Уехал честно и законно, как отец троих несовершеннолетних детей – но вопрос о том, куда делась устойчивость, пропагандируемая его Центром, остался.

Ирина Венедиктова и Андрей Костин за границей оказались по делам – получили должности послов в Швейцарии и Нидерландах соответственно. (А прежде – не очень, скажем так, приятную прессу за свою работу во главе ОГП.) После отставки Костина Офис генпрокурора вообще остался без руководителя, только с и.о. И семь с половиной месяцев функционировал без полноценного руководителя. А тут вдруг получил его – молодого (35 лет) главу налоговой Руслана Кравченко.

Причем получил в экстренном режиме. Скажем, по закону – о чем не преминули напомнить оппозиционные депутаты – кандидатуру Генпрокурора должен представлять в парламенте тот, кто ее и предложил. То есть президент. Но его не было не только в зале заседаний ВР, но и в стране. Спрашивается – зачем было так торопиться, нарушать законодательство? Вернулся бы глава государства с саммита Большой семерки и представил Кравченко.

И здесь возникает еще одна интересная неофициальная версия, напрямую связанная с главным героем нашей статьи – Алексеем Чернышевым. Версия эта звучит следующим образом – "Новый генпрокурор, в отличие от и.о., сможет выдернуть дело Чернышева в НАБУ/САП и передать его, скажем, в СБУ, где его благополучно похоронят". Адепты этой версии напоминают, например, о деле Олега Татарова, которое прошло именно по такому маршруту – из НАБУ в СБУ, где и исчезло в мутных водах украинской политической Леты.

Насколько новый генпрокурор подконтролен Банковой, действительно ли он пойдет на тот шаг, который ему уже заранее приписывают, действительно ли Алексей Чернышев не возвращается из командировки в Украину именно из-за нежелания попасть за решетку и ждет, когда его из-за ОГП выведут из-под удара - ответить на все эти вопросы мы, мы можем ответить. Но, внимательно следя за ближайшими событиями, в частности, за руками новоназначенного главы Офиса генпрокурора Украины, можем увидеть подтверждение или опровержение этих неофициальных версий.