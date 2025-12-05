10:52  05 декабря
05 декабря 2025, 10:13

Скороход подтвердила обыски в своем жилье: назвала это "давлением на оппозицию"

05 декабря 2025, 10:13
Фото: из открытых источников
Народная депутат Анна Скороход подтвердила, что в ее помещении сейчас проводятся следственные действия

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", – заявила Скороход.

В свою очередь, в НАБУ официально сообщили, что разоблачили преступную группу, возглавляемую народной депутатом Украины. В ведомстве отметили, что продолжаются первоочередные следственные действия. Все детали обещают сообщить впоследствии.

Как известно, сегодня утром, по данным УП, СБУ, НАБУ и САП, пришли с обысками к народной депутатке Анне Скороход. Ее подозревают в получении взятки.

Справка: Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области. Имеет высшее образование: окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (тележурналистика) и Национальная академия внутренних дел (правоведение).

В 2019-м избрана народной депутатом по мажоритарному округу № 93; сначала была в составе фракции Слуга народа, но уже в ноябре того же года ее исключили. С 2020 года – член депутатской группы "За будущее".

Неоднократно попадала в скандалы: кроме политических споров ее фамилия фигурировала в расследованиях, а также известно, что во время войны она приобрела квартиру в Киеве.

Что известно о скандале со Скороходом в парламенте

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За бмайбутнє", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

