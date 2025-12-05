Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила новый теракт в Николаеве. Задержан российский агент, по заказу ФСБ готовивший подрыв авто с воинами Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант должен был заложить самодельную взрывчатку под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали агента в съемной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.

По данным следствия, заказ россияне выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, попавший во внимание ФСБ, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению взрывчатки из подручных средств.

Затем агента "отправили" в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, усилившуюся металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.

Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под запаркованный автомобиль воинов ВСУ и отдаленно взорвать ее с приближением военных к "локации".

Во время обысков во временном помещении задержанного изъяли комплектующие к взрывчатке и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

