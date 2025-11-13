09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 09:25

Жена Чернышева пыталась скрыть документы по скандальному строительству имений

13 ноября 2025, 09:25
Читайте також українською мовою
Фото: Светлана Чернышева
Читайте також
українською мовою

Жена бывшего вице-премьера Алексея Чернышева – Светлана пыталась скрыть документы, связанные со строительством четырех поместий в Козине, на своей работе в университете. Впрочем, НАБУ и САП провели обыски и там

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным журналистов, обыски и расследования касаются строительства поместий во время полномасштабного вторжения, которое, по данным следствия, было организовано людьми, связанными с Чернышевым.

Четыре имения кооператива "Династия". Фото: "Украинская правда"

В рамках дела уже проведено около 20 обысков. А материалы и пленки свидетельствуют, что Чернышев и его жена лично получали более миллиона долларов через законспирированные офисы группы.

Читайте также: Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышева

Источники УП также отмечают, что Чернышев вырос карьерно благодаря связям в Офисе Президента и личным контактам супруги с первой леди Еленой Зеленской.

Сейчас, как пишут СМИ, существует высокий риск побега или вывоза Чернышева за границу. Это связано с тем, что и бывшему вице-премьеру, и его жене грозит тюремное заключение, или они могут согласиться на сотрудничество со следствием.

Читайте также: Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи

Пленки НАБУ и роль Чернышева

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок ясно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски НАБУ строительство Алексей Чернышев Жена документы Светлана Чернышева
Максим Козицкий может возглавить Министерство энергетики
13 ноября 2025, 09:01
САП заявила о якобы влиянии Миндича на Умерова: секретарь СНБО дал объяснение
11 ноября 2025, 21:54
Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала
11 ноября 2025, 17:46
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Днепре автобус группы "Без обмежень" попал в ДТП с легковушкой
13 ноября 2025, 10:59
На Черниговщине водитель легковушки насмерть сбил женщину
13 ноября 2025, 10:52
Сырский опроверг контроль россиян над Покровском
13 ноября 2025, 10:48
Атака на Одесщину: в ГСЧС показали, как тушили пожар на объекте транспортной инфраструктуры
13 ноября 2025, 10:35
СМИ показали общее фото Зеленского и Чернышева, подозреваемого в коррупционных схемах
13 ноября 2025, 10:15
Между кризисом и шансом: как Украина может стать сильнее после коррупционного скандала
13 ноября 2025, 10:14
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
13 ноября 2025, 09:56
Часть Корабельного района Херсона осталась без света из-за обстрелов
13 ноября 2025, 09:54
В Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть российского беспилотника
13 ноября 2025, 09:49
В Киеве накрыли незаконное производство и сбыт алкоголя
13 ноября 2025, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »