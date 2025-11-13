Жена Чернышева пыталась скрыть документы по скандальному строительству имений

Фото: Светлана Чернышева

Жена бывшего вице-премьера Алексея Чернышева – Светлана пыталась скрыть документы, связанные со строительством четырех поместий в Козине, на своей работе в университете. Впрочем, НАБУ и САП провели обыски и там

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным журналистов, обыски и расследования касаются строительства поместий во время полномасштабного вторжения, которое, по данным следствия, было организовано людьми, связанными с Чернышевым.

Четыре имения кооператива "Династия". Фото: "Украинская правда"

В рамках дела уже проведено около 20 обысков. А материалы и пленки свидетельствуют, что Чернышев и его жена лично получали более миллиона долларов через законспирированные офисы группы.

Читайте также: Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышева

Источники УП также отмечают, что Чернышев вырос карьерно благодаря связям в Офисе Президента и личным контактам супруги с первой леди Еленой Зеленской.

Сейчас, как пишут СМИ, существует высокий риск побега или вывоза Чернышева за границу. Это связано с тем, что и бывшему вице-премьеру, и его жене грозит тюремное заключение, или они могут согласиться на сотрудничество со следствием.

Читайте также: Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи

Пленки НАБУ и роль Чернышева

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок ясно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского