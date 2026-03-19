19 марта 2026, 13:37

Скандал на Днепропетровщине: депутатка облсовета оскорбила детей с генетическими заболеваниями

Читайте також українською мовою
Фото: facebook.com.elena.cirkova
На Днепропетровщине разгорелся этический скандал с участием депутата областного совета Елены Чирковой

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

Во время заседания бюджетной комиссии, где обсуждали финансирование Межобластного центра медицинской генетики, женщина использовала оскорбительную лексику по отношению к детям с генетическими заболеваниями, заявив, что цель государственной программы – "чтобы у нас не было дебилов и других".

Видео мгновенно разошлось по сети, вызвав волну возмущения.

Глава облсовета Николай Лукашук назвал слова Чирковой унижением человеческого достоинства и инициировал рассмотрение инцидента комиссией по этике.

После нескольких часов попыток отрицать свои слова, Чиркова опубликовала извинения и признала свою ответственность перед родителями и врачами.

Впрочем, история не угасла, а наоборот вышла на новый уровень. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство по публичному унижению достоинства детей.

Омбудсмен расценил эту ситуацию как нарушающую достоинство детей и противоречащую базовым принципам недискриминации.

Елена Чиркова: что известно о депутатке?

  • Политическая карьера: Чиркова уже неоднократно избиралась в облсовет; в 2020 году стала депутатом в третий раз. В разные годы представляла Партию регионов, Социалистов и ОПЗЖ, ныне указана как беспартийная.

  • Место работы: директор ООО "НПП "Промтехеко".

  • Бизнес и общественная деятельность: связана с ОО "Днепропетровская межрегиональная экологическая ассоциация", ОО "Национальная ассоциация стратегических аналитик", предприятием "Техноэкология", ООО "НПП "Промтехеко" и ранее была бенефициаркой ООО "НПП "Экоплюс".

  • Скандальные моменты: "Экоплюс" ранее фигурировал в тендерном деле в Кривом Роге, где расследовали возможные нарушения при допуске компании к закупке и использованию бюджетных средств.

  • Финансы: по данным открытых источников, Чиркова имеет значительные активы – наличные деньги, недвижимость и земельные участки.

  • Работа в облсовете: входит в бюджетную комиссию, участвовала в голосованиях по финансам и оборонным потребностям области, особенно к полномасштабному вторжению.

Напомним, в начале февраля гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский попал в громкий скандал. Он назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа.

