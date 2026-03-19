Об этом пишет издание "Відомо".

Во время заседания бюджетной комиссии, где обсуждали финансирование Межобластного центра медицинской генетики, женщина использовала оскорбительную лексику по отношению к детям с генетическими заболеваниями, заявив, что цель государственной программы – "чтобы у нас не было дебилов и других".

Видео мгновенно разошлось по сети, вызвав волну возмущения.

Глава облсовета Николай Лукашук назвал слова Чирковой унижением человеческого достоинства и инициировал рассмотрение инцидента комиссией по этике.

После нескольких часов попыток отрицать свои слова, Чиркова опубликовала извинения и признала свою ответственность перед родителями и врачами.

Впрочем, история не угасла, а наоборот вышла на новый уровень. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство по публичному унижению достоинства детей.

Омбудсмен расценил эту ситуацию как нарушающую достоинство детей и противоречащую базовым принципам недискриминации.

Елена Чиркова: что известно о депутатке?

Политическая карьера: Чиркова уже неоднократно избиралась в облсовет; в 2020 году стала депутатом в третий раз. В разные годы представляла Партию регионов, Социалистов и ОПЗЖ, ныне указана как беспартийная.

Место работы: директор ООО "НПП "Промтехеко".

Бизнес и общественная деятельность: связана с ОО "Днепропетровская межрегиональная экологическая ассоциация", ОО "Национальная ассоциация стратегических аналитик", предприятием "Техноэкология", ООО "НПП "Промтехеко" и ранее была бенефициаркой ООО "НПП "Экоплюс".

Скандальные моменты: "Экоплюс" ранее фигурировал в тендерном деле в Кривом Роге, где расследовали возможные нарушения при допуске компании к закупке и использованию бюджетных средств.

Финансы: по данным открытых источников, Чиркова имеет значительные активы – наличные деньги, недвижимость и земельные участки.

Работа в облсовете: входит в бюджетную комиссию, участвовала в голосованиях по финансам и оборонным потребностям области, особенно к полномасштабному вторжению.

