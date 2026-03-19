В Киеве водолазы-саперы извлекли из реки обломки российской ракеты

В Киеве водолазы-саперы изъяли из реки безопасные остатки российской ракеты, недавно атаковавшей столицу

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"Железяки, скрытые под толщей воды – это ловушка для каждого, кто, предостережение, испытывает судьбу, ныряя в водоем", – подчеркнули спасатели.

Специалисты отмечают: не приближайтесь к подозрительным предметам, не трогайте их и сразу сообщайте о находке по номерам 101 или 112.

Напомним, в Тернопольской области в поле нашли остатки ракеты Х-101 с двумя боевыми частями. Эксперты предполагают, что ракету сбили силы ПВО, а ее обломки стали заметны только сейчас, когда сошел снег. Пиротехники ГСЧС изъяли опасные элементы и обезвредили.