17:05  19 марта
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
16:21  19 марта
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
15:27  19 марта
Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 15:06

В Киеве водолазы-саперы извлекли из реки обломки российской ракеты

Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве водолазы-саперы изъяли из реки безопасные остатки российской ракеты, недавно атаковавшей столицу

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"Железяки, скрытые под толщей воды – это ловушка для каждого, кто, предостережение, испытывает судьбу, ныряя в водоем", – подчеркнули спасатели.

Специалисты отмечают: не приближайтесь к подозрительным предметам, не трогайте их и сразу сообщайте о находке по номерам 101 или 112.

Напомним, в Тернопольской области в поле нашли остатки ракеты Х-101 с двумя боевыми частями. Эксперты предполагают, что ракету сбили силы ПВО, а ее обломки стали заметны только сейчас, когда сошел снег. Пиротехники ГСЧС изъяли опасные элементы и обезвредили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев ГСЧС речка ракета российская армия саперы уламки
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »