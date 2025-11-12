Глава Минэнерго подала в отставку
Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке
Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которое я делала на протяжении последних 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", – говорится в сообщении.
Гринчук заявила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства.
Ранее Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики и анонсировал очищение и перезагрузку украинских властей.