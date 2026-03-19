На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы и подтвердил законность и обоснованность приговора Черновицкого апелляционного суда. Речь идет о деле по убийству пенсионеров

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как установило следствие, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Они проникли в дом пенсионеров с целью кражи, однако после разоблачения совершили разбойное нападение. Известно, что они нанесли людям 80 и 83 лет тяжелые телесные повреждения. В частности, были удары топором. Потерпевшие скончались от полученных травм.

После этого злоумышленники завладели деньгами, мобильным телефоном и банковской картой, а также пытались получить доступ к банковскому счету.

Сначала их приговорили к 15 годам лишения свободы, однако этот приговор был отменен. Теперь судом назначено пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Киеве мужчина застрелил малолетнюю дочь и лишил себя жизни. Правоохранители начали расследование.