На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы и подтвердил законность и обоснованность приговора Черновицкого апелляционного суда. Речь идет о деле по убийству пенсионеров

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как установило следствие, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Они проникли в дом пенсионеров с целью кражи, однако после разоблачения совершили разбойное нападение. Известно, что они нанесли людям 80 и 83 лет тяжелые телесные повреждения. В частности, были удары топором. Потерпевшие скончались от полученных травм.

После этого злоумышленники завладели деньгами, мобильным телефоном и банковской картой, а также пытались получить доступ к банковскому счету.

Сначала их приговорили к 15 годам лишения свободы, однако этот приговор был отменен. Теперь судом назначено пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Киеве мужчина застрелил малолетнюю дочь и лишил себя жизни. Правоохранители начали расследование.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
