Российские КАБ и дроны ударили по Сумщине – есть погибшие и раненые

На фото – последствия удара КАБ по Шосткинщине

Трое погибших и десять раненых – таковы последствия сегодняшних российских атак на Сумскую область

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Сумский район

В Ворожбянской общине в результате попадания вражеского дрона в гражданское авто пострадали двое мужчин 64 и 65 лет.

В Хотинской общине ранения получил 69-летний мужчина – дрон попал в его дом. Инцидент произошел два дня назад, сегодня его доставили в больницу.

Ахтырский район

В Великописаревской общине в результате атаки российского дрона погиб 62-летний мужчина. В той же общине тяжелое ранение получил 55-летний мужчина, который ехал на велосипеде во время атаки. Его состояние стабилизировано и доставлено в больницу.

Шосткинский район

Эсманьскую общину атаковали управляемой авиабомбой. Пострадали четыре человека: мужчины 69 и 61 лет, женщины 50 и 73 лет.

В Хутор-Михайловской общине погибли два брата – 37 и 33 лет. Также ранены 54-летний и 40-летний мужчины.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 26 населенных пунктов в четырех районах Сумщины. В результате вражеской атаки беспилотника в Сумской общине получили ранения четыре человека.