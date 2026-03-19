17:05  19 марта
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
16:21  19 марта
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
15:27  19 марта
Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 14:25

Российские КАБ и дроны ударили по Сумщине – есть погибшие и раненые

Читайте також українською мовою
На фото – последствия удара КАБ по Шосткинщине
Читайте також
українською мовою

Трое погибших и десять раненых – таковы последствия сегодняшних российских атак на Сумскую область

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

  • Сумский район

В Ворожбянской общине в результате попадания вражеского дрона в гражданское авто пострадали двое мужчин 64 и 65 лет.

В Хотинской общине ранения получил 69-летний мужчина – дрон попал в его дом. Инцидент произошел два дня назад, сегодня его доставили в больницу.

  • Ахтырский район

В Великописаревской общине в результате атаки российского дрона погиб 62-летний мужчина. В той же общине тяжелое ранение получил 55-летний мужчина, который ехал на велосипеде во время атаки. Его состояние стабилизировано и доставлено в больницу.

  • Шосткинский район

Эсманьскую общину атаковали управляемой авиабомбой. Пострадали четыре человека: мужчины 69 и 61 лет, женщины 50 и 73 лет.

В Хутор-Михайловской общине погибли два брата – 37 и 33 лет. Также ранены 54-летний и 40-летний мужчины.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 26 населенных пунктов в четырех районах Сумщины. В результате вражеской атаки беспилотника в Сумской общине получили ранения четыре человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »