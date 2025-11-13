Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики

Фото: Facebook/Максим Козицький

Народний депутат Олексій Железняк повідомив, що Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, розглядається як кандидат на посаду Міністра енергетики

Про це передає RegioNews із посиланням на телегам-канал нардепа.

За його словами, Козицький є вірним голові Офісу Президента та може стати частиною плану зміни керівників державних структур.

"Ще не встигло крісло Міністра енергетики від Гринчук/Галущенко охолонути…він вже туди знайшов достойну кандидатуру….від себе. Козицький Максим, голова Львівської ОДА – один з кандидатів, якого зараз штовхають на цю посаду. Людина на 100% вірна голові ОП", – наголосив Железняк.

Максим Козицький також очолює Львівську обласну організацію партії "Слуга народу".

Попередні скандали та бізнесові зв'язки

У вересні 2024 року журналісти NGL.media з'ясували, що в курортному селищі Східниця на Львівщині бізнесмен Зиновій Козицький, батько Максима, збудував великий готельно-розважальний комплекс. Його син із бюджету витратив 25 млн грн на дорогу до готелю батька, що проходить поруч із комплексом.

Максим Козицький також фігурував у так званій "справі Гринкевичів". Наприкінці 2023 року ДБР затримало бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з постачальників товарів для Міністерства оборони, через нібито пропозицію хабара у $500 тис. Слідство встановило, що компанії Гринкевича завдали збитків державному бюджету на 1,2 млрд грн.

У 2023 році журналісти сайту "Наші гроші. Львів" опублікували розслідування про регулярне використання системи "Шлях" для втечі ухилянтів від призову за кордон, у тому числі, за мовчазної, а ймовірно свідомої згоди посадовців Львівської ОВА.

На даний момент офіційного підтвердження призначення Максима Козицького на посаду Міністра енергетики немає.

Нагадаємо, 12 листопада Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Після її звільнення обов'язки міністра тимчасово виконуватиме її заступник Микола Колісник. Поки що він не підтвердив офіційно готовність очолити відомство.

Як відомо, відставка Гринчук відбулася на тлі гучного корупційного скандалу у державній компанії "Енергоатом".

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

