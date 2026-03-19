19 марта 2026, 08:22

В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Фото: Национальная полиция
В Николаеве правоохранители оперативно разыскали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов и покинул место ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 марта около 18:55 на Богоявленском проспекте на пересечении с улицей Самойловича. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на двух пешеходов – 50-летнюю женщину и 70-летнего мужчину, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте. После совершенного он сбежал.

В результате ДТП обоих пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Мужчине оказали необходимую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Правоохранители оперативно установили местонахождение транспортного средства и водителя – 35-летнего мужчину нашли в нескольких кварталах от места аварии.

В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови составлял 1,3 промилле.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в Киеве пьяный прохожий угнал чужое авто и оставил его в другом районе города. Правоохранители разыскали автомобиль и вернули владельцу. Похитителем оказался ранее судимый за имущественные преступления 41-летний местный житель.

Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка влетела в дерево - пассажир погиб
18 марта 2026, 20:30
Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка "влетела" в грузовик
18 марта 2026, 13:55
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
17 марта 2026, 17:35
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Преследовал гражданских и устроил смертельное ДТП: на Полтавщине осудили нацгвардейца
19 марта 2026, 08:39
Атака на Запорожье: ранения получил работник облэнерго
19 марта 2026, 08:38
РФ ночью запустила по Украине 133 беспилотника: ПВО обезвредила 109
19 марта 2026, 08:24
Россияне атаковали инфраструктуру Запорожья: 40 тысяч потребителей остались без света (Обновлено)
19 марта 2026, 08:12
Войска РФ атаковали три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
19 марта 2026, 07:54
На Полтавщине АЗС больше года продавала топливо без лицензии
19 марта 2026, 07:52
Потери российской армии на 19 марта: Генштаб обновил данные
19 марта 2026, 07:40
На Харьковщине россияне установили камеру на дереве – дроны "Форпоста" уничтожили ее
19 марта 2026, 07:29
Россияне нанесли более 860 ударов по Запорожской области: есть погибший и раненые
19 марта 2026, 07:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
