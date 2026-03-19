В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

В Николаеве правоохранители оперативно разыскали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов и покинул место ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 марта около 18:55 на Богоявленском проспекте на пересечении с улицей Самойловича. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на двух пешеходов – 50-летнюю женщину и 70-летнего мужчину, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте. После совершенного он сбежал.

В результате ДТП обоих пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Мужчине оказали необходимую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Правоохранители оперативно установили местонахождение транспортного средства и водителя – 35-летнего мужчину нашли в нескольких кварталах от места аварии.

В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови составлял 1,3 промилле.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

