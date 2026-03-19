17:05  19 марта
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
16:21  19 марта
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
15:27  19 марта
Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 15:15

Хотел "откосить" от мобилизации: в Черкасской области мужчина попался на взятке в 3 тысячи долларов

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Оказалось, что он пытался дать взятку, чтобы уклониться от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом прошлого года мужчина пытался уклониться от мобилизации. Тогда он обратился к посреднице, которая убеждала его в том, что может повлиять на ТЦК. За эту "услугу" мужчина передал ей 3 тысячи долларов. За эти деньги ему обещали не призывать его на военную службу и дать отсрочку от мобилизации на шесть месяцев.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере одной тысячи тысяч рублей. При этом действия женщины расследуются отдельно в другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Запорожье судили военного ТЦК за пособничество в получении взятки
19 марта 2026, 14:20
Почти без камер и контроля: в Прикарпатье судили офицера ТЦК
18 марта 2026, 21:40
В Сумской области чиновница налоговой требовала 2 млн грн взятки с предприятия
18 марта 2026, 10:43
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
19 марта 2026, 17:05
Нардепку из Тернопольщины, которая выбрасывала деньги через забор, приговорили к 2 годам лишения свободы
19 марта 2026, 16:45
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
19 марта 2026, 16:21
На Киевщине мужчина уговорил девушек-подростков употреблять наркотики
19 марта 2026, 15:45
Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра
19 марта 2026, 15:27
В Киеве водолазы-саперы извлекли из реки обломки российской ракеты
19 марта 2026, 15:06
На Днепропетровщине ликвидировали подпольное производство алкоголя: пятеро подозреваемых
19 марта 2026, 14:53
Закопали тело младенца на мусорнике: в Винницкой области взяли под стражу родителей
19 марта 2026, 14:45
Российские КАБ и дроны ударили по Сумщине – есть погибшие и раненые
19 марта 2026, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »