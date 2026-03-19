Хотел "откосить" от мобилизации: в Черкасской области мужчина попался на взятке в 3 тысячи долларов

В Черкасской области суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Оказалось, что он пытался дать взятку, чтобы уклониться от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом прошлого года мужчина пытался уклониться от мобилизации. Тогда он обратился к посреднице, которая убеждала его в том, что может повлиять на ТЦК. За эту "услугу" мужчина передал ей 3 тысячи долларов. За эти деньги ему обещали не призывать его на военную службу и дать отсрочку от мобилизации на шесть месяцев.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере одной тысячи тысяч рублей. При этом действия женщины расследуются отдельно в другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.