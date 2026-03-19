В Запорожье судили военного ТЦК за пособничество в получении взятки

14 октября 2025 года напротив здания Приморской центральной районной больницы в Запорожье старший инструктор ТЦК получил от мужчины 2 тысячи долларов. Эта взятка она должна была передать начальнику отделения учета мобилизационной работы – заместителя начальника ТЦК и СП.

Деньги "клиент" оплатил, чтобы его взяли на военный учет, выдали военно-учетный документ и не объявляли его в розыск. Инструктор ТЦК признал свою вину. По соглашению его приговорили к 5 годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком 3 года.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.