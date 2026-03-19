12:36  19 марта
В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца
10:30  19 марта
На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 14:20

В Запорожье судили военного ТЦК за пособничество в получении взятки

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Вознесеновский районный суд города Запорожья утвердил соглашение о признании виновности пособничества в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Стало известно, какое наказание получил сотрудник ТЦК

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

14 октября 2025 года напротив здания Приморской центральной районной больницы в Запорожье старший инструктор ТЦК получил от мужчины 2 тысячи долларов. Эта взятка она должна была передать начальнику отделения учета мобилизационной работы – заместителя начальника ТЦК и СП.

Деньги "клиент" оплатил, чтобы его взяли на военный учет, выдали военно-учетный документ и не объявляли его в розыск. Инструктор ТЦК признал свою вину. По соглашению его приговорили к 5 годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком 3 года.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »