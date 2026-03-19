19 марта 2026, 14:53

На Днепропетровщине ликвидировали подпольное производство алкоголя: пятеро подозреваемых

19 марта 2026, 14:53
Фото: Прокуратура Украины
В Кривом Роге правоохранители разоблачили организованную группу, которая более года незаконно производила и сбывала алкогольные напитки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Ежемесячная прибыль от контрафактной продукции превышала 500 тыс. грн.

Подозреваемые обустроили производство в арендованном цехе, разливали алкоголь в пластиковую тару без марок акцизного налога и сбывали через местные торговые точки.

В ходе 35 обысков изъяли более 2 тыс. литров фальсификата, оборудования для изготовления и упаковки, а также транспортное средство. Эксперты подтвердили, что продукция не отвечает государственным стандартам и опасна для здоровья.

Организатору и еще четырем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 204 УК Украины.

Главарь группы находится под стражей, остальные – под домашним арестом.

Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители ликвидировали мощную сеть подпольного изготовления и сбыта алкоголя и сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого контрафакта составляет более 50 млн. грн. 13 участникам преступной группы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

подозрение алкоголь Днепропетровская область Кривой Рог фальсификат подпольный цех
