Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра

Киевлянка Ирина Харациди-Логинова несколько месяцев пытается доказать, что ее незаконно внесли в реестр военнообязанных

У женщины нет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

При подаче отчетности для Министерства обороны Ирина заметила свои данные в системе. По словам женщины, в приложении Резерв+ ее данные были записаны неправильно.

"Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Я же филолог", – рассказала она.

Через несколько месяцев Ирине позвонили из Харьковского ТЦК и сообщили, что ее разыскивают за якобы уклонение от мобилизации. Женщина обновила приложение и обнаружила себя в розыске, хотя не получала никаких повесток. В Киеве в районном ТЦК ответили, что данных о ней нет.

В Харьковском ТЦК подтвердили, что часть информации потеряна во время боевых действий в 2022 году, поэтому проверить подлинность невозможно. В ответе на запрос отметили: "Сейчас отсутствуют правовые основания по исключению Вас из военного учета".

Начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой пояснил, что Резерв+ отображает данные из государственного реестра военнообязанных, которые попадают туда с бумажных карт ТЦК или других баз. Возможные ошибки возникают при ручном внесении данных.

Адвокат Ирины Полина Марченко отметила, что внесение женщины в реестр безосновательно. Процедура была нарушена на нескольких этапах: не было фактической повестки, игнорировали место жительства и регистрацию.

Юристы советуют подавать жалобы в районный или центральный ТЦК, а в случае отказа – обращаться в суд.

На этой неделе Ирину сняли с розыска, но постановку на учет незаконной не признали. Она продолжает писать запросы и жалобы, чтобы ее исключили из реестра.

Напомним, Кабмин ввел автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

На сегодняшний день в комитете ВР по нацбезопасности и обороне нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.

Ранее сообщалось, что в ВСУ служат более 70 тысяч женщин. Более 5 500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой.