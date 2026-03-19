Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра

Резерв+ Ирины Харациди-Логиновой. Суспільне Новини/Поліна Паламарчук
Киевлянка Ирина Харациди-Логинова несколько месяцев пытается доказать, что ее незаконно внесли в реестр военнообязанных

Об этом пишет Суспільне Київ, передает RegioNews.

У женщины нет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

При подаче отчетности для Министерства обороны Ирина заметила свои данные в системе. По словам женщины, в приложении Резерв+ ее данные были записаны неправильно.

"Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Я же филолог", – рассказала она.

Через несколько месяцев Ирине позвонили из Харьковского ТЦК и сообщили, что ее разыскивают за якобы уклонение от мобилизации. Женщина обновила приложение и обнаружила себя в розыске, хотя не получала никаких повесток. В Киеве в районном ТЦК ответили, что данных о ней нет.

В Харьковском ТЦК подтвердили, что часть информации потеряна во время боевых действий в 2022 году, поэтому проверить подлинность невозможно. В ответе на запрос отметили: "Сейчас отсутствуют правовые основания по исключению Вас из военного учета".

Начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой пояснил, что Резерв+ отображает данные из государственного реестра военнообязанных, которые попадают туда с бумажных карт ТЦК или других баз. Возможные ошибки возникают при ручном внесении данных.

Адвокат Ирины Полина Марченко отметила, что внесение женщины в реестр безосновательно. Процедура была нарушена на нескольких этапах: не было фактической повестки, игнорировали место жительства и регистрацию.

Юристы советуют подавать жалобы в районный или центральный ТЦК, а в случае отказа – обращаться в суд.

На этой неделе Ирину сняли с розыска, но постановку на учет незаконной не признали. Она продолжает писать запросы и жалобы, чтобы ее исключили из реестра.

Напомним, Кабмин ввел автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

На сегодняшний день в комитете ВР по нацбезопасности и обороне нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.

Ранее сообщалось, что в ВСУ служат более 70 тысяч женщин. Более 5 500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой.

Хотел "откосить" от мобилизации: в Черкасской области мужчина попался на взятке в 3 тысячи долларов
19 марта 2026, 15:15
В Сумской области задержан майор ТЦК за пособничество дезертирству
18 марта 2026, 13:19
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17 марта 2026, 18:13
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
19 марта 2026, 17:05
Нардепку из Тернопольщины, которая выбрасывала деньги через забор, приговорили к 2 годам лишения свободы
19 марта 2026, 16:45
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
19 марта 2026, 16:21
На Киевщине мужчина уговорил девушек-подростков употреблять наркотики
19 марта 2026, 15:45
Хотел "откосить" от мобилизации: в Черкасской области мужчина попался на взятке в 3 тысячи долларов
19 марта 2026, 15:15
В Киеве водолазы-саперы извлекли из реки обломки российской ракеты
19 марта 2026, 15:06
На Днепропетровщине ликвидировали подпольное производство алкоголя: пятеро подозреваемых
19 марта 2026, 14:53
Закопали тело младенца на мусорнике: в Винницкой области взяли под стражу родителей
19 марта 2026, 14:45
Российские КАБ и дроны ударили по Сумщине – есть погибшие и раненые
19 марта 2026, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »