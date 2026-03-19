"Это клинический мазохизм"…

Мы слишком увлеклись анализом того, что говорит Трамп и фактически потеряли понимание, что происходит у нас под носом. Активизация российского сценария на раскол ЕС продолжается – и, что хуже всего, достаточно успешно. Причем системно и шаг за шагом. И я бы сказал, что это делается без особых публичных заявлений, если не брать элемент венгерских выборов. Эта какафония абсурда выходит уже за пределы разумного.

Не могу сказать, что в Европе все мыслят одинаково, подстраиваясь под условия. Есть исключения. Евродепутат от Латвии Рихардс Колс, реагируя на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об восстановлении нефтепровода "Дружба", пишет так:

"Пик абсурда ЕС. Мы готовимся ремонтировать трубопровод, который сама же Россия взорвала – чтобы возобновить поставки российской нефти, от которой мы якобы отказываемся – для Венгрии, блокирующей €90 млрд помощи Украине, которую мы финансируем… без Венгрии.

Если это не будет оплачено из замороженных российских активов – как это должно быть и морально, и юридически – это уже за пределами здравого смысла.

Мы субсидируем агрессора вместо того, чтобы вынудить его платить за собственные разрушения. Это клинический мазохизм – соучастие в собственном экономическом самоубийстве и удушении Украины".

Здесь в принципе добавить нечего. Это действительно выглядит полным безумием. Европа хочет платить за ремонт "Дружбы", которую уничтожил агрессор (каков хороший символизм в названии!), чтобы снова покупать у России ресурс, от которого на словах сама же отказывается. И делает это так "деликатно", чтобы, не дай Бог, не оскорбить тех, кто параллельно блокирует помощь Украине.

Хуже всего в этом всем, что России здесь даже не нужно особо напрягаться. Достаточно просто немного подогреть эти противоречия медийно, разогнать через соцсети – и дальше уже механизм европейских решений заработает вопреки элементарной логике. Против самой Европы.

Мы это уже не раз проходили. Но грабли уже лежат на земле. А европейская нога вот-вот на них наступит.