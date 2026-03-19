12:36  19 марта
В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца
10:30  19 марта
На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 13:11

Выполняли приказ врага: в Киеве задержали поджигателей автомобилей военных

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержали четырех мужчин, по заказу российских спецслужб подожгли два автомобиля военных и авто спасателя

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в Деснянском районе правоохранители задержали двух киевлян, которые за вознаграждение 1500 долларов США подожгли автомобиль военнослужащего, использовав легковоспламеняющееся вещество.

Еще двоих фигурантов – родных братьев – разоблачили в Днепровском районе. Они пытались получить от кураторов 2500 долларов и подожгли автомобиль Volkswagen военного и спасателя BMW ГСЧС.

Все четыре исполнители преступления задержаны вскоре после его совершения.

Напомним, в Одессе будут судить 33-летнего мужчину, который поджигал авто горожан и военных. После последнего поджога полицейские задержали злоумышленника. За совершенное ему грозит до 10 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »