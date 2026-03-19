Выполняли приказ врага: в Киеве задержали поджигателей автомобилей военных

Фото: Национальная полиция

В Киеве задержали четырех мужчин, по заказу российских спецслужб подожгли два автомобиля военных и авто спасателя

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что в Деснянском районе правоохранители задержали двух киевлян, которые за вознаграждение 1500 долларов США подожгли автомобиль военнослужащего, использовав легковоспламеняющееся вещество.

Еще двоих фигурантов – родных братьев – разоблачили в Днепровском районе. Они пытались получить от кураторов 2500 долларов и подожгли автомобиль Volkswagen военного и спасателя BMW ГСЧС.

Все четыре исполнители преступления задержаны вскоре после его совершения.

Напомним, в Одессе будут судить 33-летнего мужчину, который поджигал авто горожан и военных. После последнего поджога полицейские задержали злоумышленника. За совершенное ему грозит до 10 лет заключения.