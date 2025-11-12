Фигуранта пленок НАБУ Пушкаря изъяли из списка участников конференции в Варшаве

Сергей Пушкарь, член Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), фигурирующий по делу о хищении в «Энергоатоме», больше не будет участвовать в конференции Water Recovery Forum в Варшаве 13 ноября

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Алены Шкрум, некоторые представители украинской делегации отказались выступать с Пушкарем на одной панели.

"Выступать в одной панели с человеком, потенциально сбежавшим из Украины и имеющим подозрение, конечно, я не буду. Я сказала, что не буду с ним ни на одной панели и ни на каком мероприятии", — заявила Шкрум.

По данным Энергореформы, Пушкарь находится в Варшаве в служебной командировке до конца недели. Ранее он должен выступать на форуме по вопросам тарифного регулирования водоканалов.

С 2022 по 2025 годы Пушкарь был исполнительным директором по правовому обеспечению Энергоатом.

3 сентября 2025 года он был назначен членом НКРЭКУ.

По делу о хищении в Энергоатоме Пушкарь фигурирует в разговорах о передаче 20 тыс. долларов.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн долларов по местам обысков.