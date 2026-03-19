19 марта 2026, 14:45

Закопали тело младенца на мусорнике: в Винницкой области взяли под стражу родителей

Фото: прокуратура
В Винницкой области получили подозрение мужчина и женщина, из-за бездействия которых умер двухмесячный ребенок. Тело младенца родители вывезли за пределы населенного пункта и закопали вблизи свалки

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Семья из Погребищенской общины состояла на учете социальных служб из-за ненадлежащих условий для проживания детей. Из-за этого в прошлом троих детей из этой семьи изъяли.

Летом прошлого года мужчина и женщина пошли пить алкоголь, и поэтому на пять-шесть часов оставили младенца без присмотра. Когда они вернулись, ребенок уже был мертв. Тогда они решили не вызвать медиков: они вывезли тело и закопали возле свалки, после чего уехали в другую область.

Правоохранители оперативно установили их местонахождение и обстоятельства происшествия. Тело ребенка эксгумировано, назначен ряд экспертиз. Также приняли показания у старших детей об условиях проживания. Родители получили подозрение. Им инкриминируют злостное неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности, повлекшее смерть. Мужчине также инкриминируют пытки детей.

Теперь трое детей находятся в приемной семье. Прокуратура проверяет действия служб, ответственных за надзор за семьей.

Суд избрал мужчине и женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Ровенской области женщину, убившую новорожденного ребенка, направили на лечение в психушку.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
