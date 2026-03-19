Закопали тело младенца на мусорнике: в Винницкой области взяли под стражу родителей

В Винницкой области получили подозрение мужчина и женщина, из-за бездействия которых умер двухмесячный ребенок. Тело младенца родители вывезли за пределы населенного пункта и закопали вблизи свалки

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Семья из Погребищенской общины состояла на учете социальных служб из-за ненадлежащих условий для проживания детей. Из-за этого в прошлом троих детей из этой семьи изъяли.

Летом прошлого года мужчина и женщина пошли пить алкоголь, и поэтому на пять-шесть часов оставили младенца без присмотра. Когда они вернулись, ребенок уже был мертв. Тогда они решили не вызвать медиков: они вывезли тело и закопали возле свалки, после чего уехали в другую область.

Правоохранители оперативно установили их местонахождение и обстоятельства происшествия. Тело ребенка эксгумировано, назначен ряд экспертиз. Также приняли показания у старших детей об условиях проживания. Родители получили подозрение. Им инкриминируют злостное неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности, повлекшее смерть. Мужчине также инкриминируют пытки детей.

Теперь трое детей находятся в приемной семье. Прокуратура проверяет действия служб, ответственных за надзор за семьей.

Суд избрал мужчине и женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Ровенской области женщину, убившую новорожденного ребенка, направили на лечение в психушку.