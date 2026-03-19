В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца

К спасателям обратился товарищ погибшего – после незаконного пересечения границы они застряли в горах Марамуреш

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Отмечается, что из-за ухудшения здоровья 28-летний украинец не смог дальше передвигаться. С отеком ноги мужчина остался на горе дождаться помощи.

В результате совместных поисков румынских пограничников и спасателей украинца обнаружили на горе мертвым.

Несмотря на снег в горах и ночные заморозки, мужчину нашли в одних кроссовках, легко одетых и без какого-либо минимального снаряжения.

Сегодня утром, 18 марта, тело планируют спустить к подножию горы. Экспертиза установит точную причину смерти.

Напомним, недавно у границы с Румынией обнаружили тело 27-летнего мужчины, пытавшегося скрыться из страны. В ГНСУ отметили, что с начала 2022 года на государственной границе зафиксировали уже более 70 смертей мужчин, пытавшихся нелегально покинуть Украину.