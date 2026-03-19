На Киевщине мужчина уговорил девушек-подростков употреблять наркотики

Местный житель Володарского общества обратился в полицию, когда нашел на улице девушку. Зрительно она находилась под действием неизвестных веществ

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в Белой Церкви 34-летний мужчина встретился с девушками 15 и 17 лет. Он убедил подростков употреблять вместе с ним психотропные вещества.

На следующий день они употребляли PVP в доме Володарской общины. Во время курения младшей девочке стало плохо, и она вышла на улицу, где ее увидел неравнодушный прохожий.

Правоохранители установили и несовершеннолетних жертв, и мужчину, склонявшего их к психотропам. Сейчас девушек госпитализировали. Мужчине сообщили о подозрении.

