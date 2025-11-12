Фото: из открытых источников

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в правительстве, передает RegioNews.

Сегодня, 12 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке. После ее увольнения обязанности министра будет временно исполнять ее заместитель Николай Колесник. На данный момент он не подтвердил официально готовность возглавить ведомство.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос увольнения Гринчук на голосовании, запланированном на 18 ноября. До этого времени она будет оставаться формально Министром энергетики.

Отставка Гринчук прошла на фоне громкого коррупционного скандала в государственной компании "Энергоатом". Следствие НАБУ и САП установило, что часть контрактов предприятия контролировала организованная группа, получавшая от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% стоимости работ. Согласно информации правоохранителей, незаконные средства отмывали через офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-депутата Андрея Деркача.

Президент Владимир Зеленский и правительство подчеркнули важность очищения "Энергоатома" от коррупции. Гринчук, в свою очередь, заявила, что во время работы в должности Министра не нарушала законодательство.

Напомним, 11 ноября 2025 года Кабмин досрочно распустил наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом", который был избран в 2023 году в рамках корпоративной реформы и имел полноту контроля за деятельностью компании, включая назначение менеджмента.