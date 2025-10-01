16:37  01 октября
01 октября 2025, 17:06

В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев

01 октября 2025, 17:06
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Бывший вице-премьер-министр и министр национального единства Алексей Чернышев, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, находится в Украине и не уклоняется от следствия

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в ходе общения с руководителем отдела журналистских расследований УП Михаилом Ткачем на международной конференции, передает RegioNews.

"По моей информации, Чернышев находится в Украине. Он не уклоняется от следствия, как мне известно", – отметил Кривонос.

По его словам, Высший антикоррупционный суд возложил на Чернышева ряд обязанностей, в частности, появляться на вызовы следователя и не покидать территорию Украины без разрешения.

При этом к бывшему вице-премьеру не применили ношение электронного браслета.

Директор НАБУ подчеркнул, что по предварительным делам должностные лица, которых не обязывали носить браслет, могли выезжать за границу. "Я надеюсь, что в данном случае такого не будет", – добавил Кривонос.

Коррупционный скандал вокруг Чернышева: что известно

В июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

По данным СМИ, на украинской границе министра встречали сотрудники СБУ, которые вместе с другими силовиками гарантировали, что Чернышева не задержат детективы НАБУ и прокуроры САП.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения – залог в размере 120 миллионов гривен. Деньги за Алексея Чернышева внесли жена и две компании, которые отрицали свое участие.

Через две недели после этого должностного лица уволили, а Министерство единства было ликвидировано во время смены правительства.

Кроме того, НАБУ расследует возможные злоупотребления при оформлении на должности охраны и домашнего персонала Чернышева в НАК "Нафтогаз Украины". Это "трудоустройство" упоминалось в определении суда, в рамках которого в июне у экс-чиновника состоялись обыски.

