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25 июля 2025, 13:33

Чернышева сопровождали спецслужбы во избежание задержания НАБУ и САП — источник

25 июля 2025, 13:33
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фото: УП/Александр Чекменев
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Активная фаза непубличного противостояния между президентом Владимиром Зеленским и антикоррупционными органами – НАБУ и САП – началась именно с дела эксминистра Алексея Чернышева

Об этом сообщила "Украинская правда" в своем расследовании, передает RegioNews .

Собеседники в правоохранительных органах и окружении президента рассказали, что возвращение Чернышева из-за границы по поручению Зеленского контролировало Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что после того, как Чернышов заявил: "Я не вижу своего будущего в Украине", к делу подключили спецслужбы.

На украинской границе министра встречали сотрудники СБУ, которые вместе с другими силовиками гарантировали, что Чернышева не задержат детективы НАБУ и прокуроры САП.

Журналисты подчеркивают, что Зеленский не просто не поддерживал антикоррупционные органы по делу Чернышева, но активно им противодействовал. Это проявилось даже во время суда, когда выбирали меру пресечения для вице-премьера: премьер Денис Шмигаль, подчиняющийся президенту, письмом аргументировал суду важность пребывания Чернышева в должности'

В то же время, через две недели после этого Чернышева уволили , а Министерство единства было ликвидировано во время смены правительства.

Коррупционный скандал вокруг министра: что известно

В июне на тот момент еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Залог за Алексея Чернышева внесли жена и две компании, которые отрицали свое участие.

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