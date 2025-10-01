Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Герой Украины бывшему спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, бывшему пленнику Кремля Геннадию Афанасьеву, замученному боевиками "ДНР" общественному активисту Степану Чубенко и убитому оккупантами на Харьковщине писателю Владимиру Вакуленку – всем посмертно

"Это были особые люди, защитники идеи Украины и нашей независимости, из разных регионов – Львовщины, Крыма, Донбасса, Харьковщины. Для многих они стали олицетворением Украины, которая проявила характер и выстояла против России", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что за время полномасштабной войны высшее звание Героя Украины получили 722 воина, из них 445 – посмертно.

Он также отметил, что уважение Героев – важная традиция благодарности за защиту государства.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В ходе обыска номера убитого Андрея Парубия в столичной гостинице "Киев" правоохранители обнаружили несколько единиц оружия. Среди них – автомат, пистолеты и большое количество патронов.

