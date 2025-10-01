13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
01 октября 2025, 11:45

81% украинцев считают, что государство было не готово к вторжению РФ – КМИС

01 октября 2025, 11:45
Иллюстративное фото: Евгений Малолетка/AP
Подавляющее большинство украинцев (81%) считают, что Украина не сделала достаточно для подготовки к вторжению России

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Согласно данным, 37% респондентов считают, что страна скорее приложила недостаточные усилия, а 44% считают, что подготовка была абсолютно недостаточной. Только 16% считают, что Украина сделала достаточно или, скорее, достаточно.

Среди возможных причин низкой готовности украинцы часто называли недостаточные усилия политической власти (46%) и недоверие и неподготовленность населения (35%). Меньше респондентов указывали на огромные ресурсы России, слабые действия военного командования или недостаточную поддержку Запада.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что опрос отражает не объективную готовность к войне, а уровень доверия к власти и влияние информационной войны.

Опрос проводился среди 1029 респондентов по всей подконтрольной правительству территории Украины методом телефонных интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

Напомним, по предварительным опросам КМИС, 76% украинцев верят в возможность победы над РФ , если Украина будет получать достаточно поддержки от международных партнеров. При этом 15% респондентов не полагают, что это возможно.

