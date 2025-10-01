13:10  01 октября
01 октября 2025, 13:59

Коррупция в военных частях на Черниговщине и Житомирщине: чиновникам грозит тюрьма

01 октября 2025, 13:59
Фото: Прокуратура Украины
В воинских частях Черниговской и Житомирской областей разоблачены коррупционные схемы по незаконному начислению дополнительных выплат военным

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

На Черниговщине в суд направлены обвинительные акты в отношении командира части и трех его подчиненных. Они создали фиктивный тыловой пункт, где военные "на бумаге" исполняли обязанности, а фактически получали незаконные выплаты и чинили частное имущество командира.

Ущерб государства превысил 2 млн грн.

В Житомирской области один чиновник уже осужден за аналогичное преступление: он организовал незаконные выплаты военным, не выполнявшим боевых заданий.

Государство понесло более 600 тыс. грн ущерба, суд назначил пять лет заключения и штраф. Рассмотрение дела в отношении других причастных продолжается.

Напомним, в Днепре разоблачена схема незаконного выезда военнослужащих в Европу. Организовал ее офицер ВСУ, ранее уже фигурировавший по делу о фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета. После этого случая его сняли с должности и снизили в звании с подполковника к майору.

