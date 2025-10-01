У НАБУ розповіли, чи перебуває в Україні колишній віцепрем'єр Чернишов

Фото: Офіс Президента

Колишній віцепрем'єр-міністр та міністр національної єдності Олексій Чернишов, підозрюваний у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, наразі перебуває в Україні і не ухиляється від слідства

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час спілкування з керівником відділу журналістських розслідувань УП Михайлом Ткачем на міжнародній конференції, передає RegioNews.

"За моєю інформацією, наразі Чернишов перебуває в Україні. Він не ухиляється від слідства, як мені відомо", – зазначив Кривонос.

За його словами, Вищий антикорупційний суд поклав на Чернишова низку обов'язків, зокрема з'являтися на виклики слідчого та не залишати територію України без дозволу.

При цьому до колишнього віцепрем'єра не застосували носіння електронного браслету.

Директор НАБУ наголосив, що в попередніх справах посадовці, яких не зобов'язували носити браслет, могли виїжджати за кордон. "Я сподіваюсь, що в даному випадку такого не буде", – додав Кривонос.

Корупційний скандал довкола Чернишова: що відомо

У червні на той ча ще віцепрем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

За даними ЗМІ, на українському кордоні міністра зустрічали співробітники СБУ, які разом з іншими силовиками гарантували, що Чернишова не затримають детективи НАБУ та прокурори САП.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід – заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Гроші за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

Через два тижні після цього посадовця звільнили, а Міністерство єдності було ліквідоване під час зміни уряду.

Окрім того, НАБУ розслідує можливі зловживання під час оформлення на посади охорони та домашнього персоналу Чернишова в НАК "Нафтогаз України". Це "працевлаштування" згадувалося в ухвалі суду, в рамках якої в червні в експосадовця відбулися обшуки.

