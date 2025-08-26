Эксвицеппремьеру Чернышеву продлили меры предосторожности еще на два месяца

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание суда.

Срок обязанностей продлен еще на два месяца – до 27 октября 2025 года.

Среди обязательств, которых должен придерживаться Чернышев:

прибывать по вызову в детектив, прокурор и суд;

сообщать об изменении места жительства и работы;

не оставлять границы Украины без разрешения следствия, а также сдать на хранение паспорта для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В комментарии журналистам "Радио Свобода" Алексей Чернышев подчеркнул, что уважает решение суда и будет соблюдать все установленные обязанности.

"Уверен, что объективное рассмотрение покажет прозрачность моих действий и подтвердит мою добродетель и репутацию. Для меня важно пройти этот процесс открыто, ведь я всегда действовал исключительно в правовом поле", – отметил он.

Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего министра Алексея Чернышева и его супруги Светланы в рамках дела о злоупотреблении и извлечении неправомерной выгоды.

Коррупционный скандал вокруг Чернышева: что известно

В июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

По данным СМИ, на украинской границе министра встречали сотрудники СБУ, которые вместе с другими силовиками гарантировали, что Чернышева не задержат детективы НАБУ и прокуроры САП.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен. Деньги за Алексея Чернышева внесли жена и две компании , которые отрицали свое участие.

Через две недели после этого дчиновника уволили, а Министерство единства было ликвидировано.

Кроме того, НАБУ расследует возможные злоупотребления при оформлении на должности охраны и домашнего персонала Чернышева в НАК "Нафтогаз Украины". Это "трудоустройство" упоминалось в определении суда, в рамках которого в июне у экс-чиновника состоялись обыски.

Читайте также: