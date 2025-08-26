07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 07:14

Эксвицеппремьеру Чернышеву продлили меры предосторожности еще на два месяца

26 августа 2025, 07:14
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд принял решение продлить срок действия процессуальных обязанностей Алексея Чернышева. Речь идет о бывшем вице-премьере – министре национального единства Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание суда.

Срок обязанностей продлен еще на два месяца – до 27 октября 2025 года.

Среди обязательств, которых должен придерживаться Чернышев:

  • прибывать по вызову в детектив, прокурор и суд;
  • сообщать об изменении места жительства и работы;
  • не оставлять границы Украины без разрешения следствия, а также сдать на хранение паспорта для выезда за границу;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В комментарии журналистам "Радио Свобода" Алексей Чернышев подчеркнул, что уважает решение суда и будет соблюдать все установленные обязанности.

"Уверен, что объективное рассмотрение покажет прозрачность моих действий и подтвердит мою добродетель и репутацию. Для меня важно пройти этот процесс открыто, ведь я всегда действовал исключительно в правовом поле", – отметил он.

Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего министра Алексея Чернышева и его супруги Светланы в рамках дела о злоупотреблении и извлечении неправомерной выгоды.

Коррупционный скандал вокруг Чернышева: что известно

В июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

По данным СМИ, на украинской границе министра встречали сотрудники СБУ, которые вместе с другими силовиками гарантировали, что Чернышева не задержат детективы НАБУ и прокуроры САП.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен. Деньги за Алексея Чернышева внесли жена и две компании , которые отрицали свое участие.

Через две недели после этого дчиновника уволили, а Министерство единства было ликвидировано.

Кроме того, НАБУ расследует возможные злоупотребления при оформлении на должности охраны и домашнего персонала Чернышева в НАК "Нафтогаз Украины". Это "трудоустройство" упоминалось в определении суда, в рамках которого в июне у экс-чиновника состоялись обыски.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВАКС суд решение Алексей Чернышев коррупция скандал жовтень
Группа лиц завладела более чем 1,34 млрд грн Минобороны на закупке боеприпасов
25 августа 2025, 18:42
НАБУ провело обыски в СБУ
22 августа 2025, 22:25
В Киеве судили депутата, предлагавшего должности в АРМА за 10 тысяч долларов: как его наказали
20 августа 2025, 16:20
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
26 августа 2025, 09:38
Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета
26 августа 2025, 09:26
На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения
26 августа 2025, 09:18
Житомирское предприятие разоблачили на незаконном экспорте древесины на 17,5 млн грн
26 августа 2025, 08:56
Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года
26 августа 2025, 08:56
В Николаевской области мужчина ходил по городу с фугасным снарядом в пакете
26 августа 2025, 08:47
В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43
Настоящий суверенитет: путь Украины сквозь пот, слезы и кровь
26 августа 2025, 08:31
В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели
26 августа 2025, 08:23
В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »