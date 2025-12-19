09:58  19 декабря
19 декабря 2025, 11:56

НАБУ пришло с обысками к мэру Луцка Полищуку

19 декабря 2025, 11:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сотрудники НАБУ провели обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского областного совета Григория Недопада

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Об обысках у себя городской голова сообщил в комментарии "Волынским Новинам". По словам Полищука, никаких вещей или документов у него не изымали, а процессуального статуса у него нет.

"Работники НАБУ вели себя корректно и профессионально, замечаний к их работе нет", – отметил Игорь Полищук.

Причины проведения следственных действий пока не разглашаются.

Справка: Игорь Игоревич Полищук (1 июля 1988, Луцк) – городской голова Луцка. Он одержал победу на выборах 2020 года, набрав более половины голосов избирателей.

У Полищука высшее юридическое образование – окончил Киевский национальный университет внутренних дел и Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

До избрания мэром работал в юридической сфере и был депутатом Луцкого городского совета предыдущих созывов.

Полищук представляет политическую партию "За будущее".

Напомним, недавно НАБУ проводило обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы. В ГНС подтвердили, что детективы совершали следственные действия, в частности, в управлениях службы в Хмельницкой и Николаевской областях.

