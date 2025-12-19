НАБУ пришло с обысками к мэру Луцка Полищуку
Сотрудники НАБУ провели обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского областного совета Григория Недопада
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
Об обысках у себя городской голова сообщил в комментарии "Волынским Новинам". По словам Полищука, никаких вещей или документов у него не изымали, а процессуального статуса у него нет.
"Работники НАБУ вели себя корректно и профессионально, замечаний к их работе нет", – отметил Игорь Полищук.
Причины проведения следственных действий пока не разглашаются.
Справка: Игорь Игоревич Полищук (1 июля 1988, Луцк) – городской голова Луцка. Он одержал победу на выборах 2020 года, набрав более половины голосов избирателей.
У Полищука высшее юридическое образование – окончил Киевский национальный университет внутренних дел и Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.
До избрания мэром работал в юридической сфере и был депутатом Луцкого городского совета предыдущих созывов.
Полищук представляет политическую партию "За будущее".
Напомним, недавно НАБУ проводило обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы. В ГНС подтвердили, что детективы совершали следственные действия, в частности, в управлениях службы в Хмельницкой и Николаевской областях.