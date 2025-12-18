В первую очередь в оборонной сфере. Об этом сказал детектив НАБУ Магамедрасулов

иллюстративное фото: из открытых источников

Я скажу то, что не скажет НАБУ: это махинации на дронах, это масштабное хищение западной помощи, это миллиарды долларов, украпленных чиновниками.

Собран достаточно доказательств, поэтому и пошел Ермак - это была часть сделки. Поэтому от Зеленского требуют выборы – это часть соглашения. Поэтому Украину принуждают к миру – если ты на крючке, с тобой могут делать что угодно.

Жаль будет, если все так и закончится сделками. Не будет новых пленок НАБУ, не будет подозрений, не будет задержаний топ-коррупционеров.

Жадное зло не будет наказано, и страна в очередной раз не получит прививки от безумной идиократии, производящей безжалостную мафию.

Для нас, для моих товарищей по "подразделению Касьянова", для меня лично, для моей семьи это будет означать дальнейшее уничтожение.

Страна по требованию западных партнеров получит "стабильность", которой так дорожат немецкие бюргеры и французские виноделы, на заднем дворе которой незаметно казнят свидетелей и разоблачителей преступлений мафии.

Прошло уже 78 дней с момента ликвидации "подразделения Касьянова". Ни один беспилотник с тех пор не беспокоил Москву. Власти выполнили требование путина.

Fire Point продолжает свою рекламную кампанию, и хотя фламинго не летают, однако исправно заполонят страницы ведущих СМИ.

Глава Госпогранслужбы генерал Дейнеко продолжает заниматься своим личным обогащением, усугубляет террор против свидетелей, готовит уголовные дела и не остановится перед физической ликвидацией – на войне это сделать легко.

Десятки моих заявлений, обращений в ГБР, СБУ, Генпрокуратуру, МВД, МО, НАПК, Верховную Раду, СНБО и даже до самого президента так и остались без ответа.

Или я получаю стандартные отписки из МВД, куда попадают некоторые из моих обращений, что МВД руководствуется законом, а по закону они такие запросы не рассматривают. И отправляют дальше... в Дейнеки.

Это круговая порука. Я не могу заставить их возбудить уголовное дело, имея все доказательства злодеяний Дейнеки на руках.

Это – трэш. Мы находимся в руках садиста, использующего власть для унижения, террора, использующего свою службу Внутренней безопасности, свои связи с ГБР и Генпрокуратурой для фабрикования дел.

Напомню, что даже на заседание ВСК Верховной Рады он замгенпрокурора с собой привел.

У нас нет таких связей, мы не члены мафии, нас они не слышат и не хотят слышать. Мы прокуроров за собой не водим.

Общество спит.

Журналисты и активисты ждут информационного повода - задержание, подозрение, или убийство. И вот тогда они что-то скажут, и, возможно, даже напишут отличный некролог.

Однако, дорогие мои, меня такая перспектива не устраивает. Нам нужно работать. Москву ведь уже давно никто не бомбит. А Дейнека должен сидеть в тюрьме.