Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В начале года депутат в кафе встретился с мужчиной, желающим восстановить на службе своего знакомого. Тогда депутат выяснил, что его собеседник не работает и хочет официально трудоустроиться в государственный орган. Он решил этим воспользоваться и пообещал пособие по трудоустройству за деньги.

Через полтора месяца они снова встретились. На этой встрече уже была озвучена сумма "услуги": 10 тысяч долларов. В то же время депутат заверил собеседника, что заплаченные деньги он затем легко заработает в АРМА в сжатые сроки благодаря коррупции и другим преступлениям. Тем самым дал понять, что работа в АРМА якобы дает возможность незаконных сверхприбылей.

При получении денег депутата разоблачили. Считается, что у него не было реальных возможностей трудоустроить мужчину. Потому его действия расценивали как мошенничество.

В суд поступило соглашение о признании виновности. Депутат и прокурор договорились о 4 лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком 1 год.

Отмечается, что Мелашенко избрался в Житомирский облсовет в 2020 году от партии "ОПЗЖ". На президентских выборах 2019 года он был доверенным лицом кандидата Юрия Бойко в Житомирской области.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили мужчину, который торговал должностями в прокуратуре. За эту "услугу" он просил 25 тысяч евро.