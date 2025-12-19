08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
02:30  19 декабря
Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину
01:30  19 декабря
Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
19 декабря 2025, 09:26

Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн

19 декабря 2025, 09:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители Киева обнаружили очередной провокационный видеоконтент, в котором мужчина, одевшись в полицейский строй, имитировал поведение правоохранителей, вызывающе вел себя и использовал нецензурную лексику

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Видео распространялось на одной из социальных платформ и вызвало общественный резонанс.

В ходе проверки полицейские выяснили, что страница принадлежит 36-летнему киевлянину, не имеющему никакого отношения к службе в Национальной полиции Украины и использующему аккаунт для предоставления услуг по ремонту электронных гаджетов.

Правонарушитель объяснил, что создавал видео ради предпочтений, не осознавая возможных последствий.

По факту незаконного использования признаков принадлежности к Национальной полиции на мужчину составлен административный протокол. Он предусматривает штраф до 34 000 гривен.

Полиция Киева отмечает, что использование полицейского одностроя, символики или имитация служебной деятельности лицами, не являющимися работниками полиции, противоправны и влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Напомним, с начала года в Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности более десяти блоггеров, снимавших провокационный контент в соцсетях, используя полицейскую форму.

